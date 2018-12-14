Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, приглашает своих абонентов, активно пользующихся социальными сетями, принять участие в интересном онлайн-конкурсе и выиграть ценные подарки.

Абоненты, которые примут участие в конкурсе, стартовавшем 14 декабря на официальных страницах Bakcell в Facebook и Instagram, получат шанс выиграть беспроводные наушники Apple Airpods, портативное зарядное устройство (Power Bank) Xiaomi или подарочную карту на сумму 100 AZN.

Чтобы принять участие, абоненты должны будут поставить отметку «нравиться» под соответствующей публикацией в Instagram или в Facebook (а также отметку «нравиться» самой странице, если участник принимает участие в конкурсе в Facebook), сделать «селфи» используя рамку, расположенную по ссылке http://bit.ly/daimonline и разместить на своей странице с хештегом #DaimOnline. Отметим, что рамка открывается посредством Facebook.

В конкурсе могут принять участие только абоненты Bakcell. Фотографии, размещенные в закрытых и «фейковых» профилях будут дисквалифицированы. Конкурс подойдет к концу в 23:59, 25.12.2018. Победители будут выбраны из участников выполнивших все условия конкурса посредством сайта random.org и объявлены 26.12.2018.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальных страницах Bakcell в Facebook и Instagram.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell, с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы и обращения клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одним из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах, и интересах представителей всех слоев населения страны.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89