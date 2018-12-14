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Финансы 14.12.2018 17:20

Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-сентябре составило около $542 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10,7%, денежные переводы за рубеж - на 5,3%, положительное сальдо по переводам составило $541,8 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"В январе-сентябре 2018 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $870,7 млн, что на 10,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.

При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 5,3% - до $261,5 млн.

Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 3,1 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.

"В результате, положительное сальдо по денежным переводам за январь-сентябрь 2018 года составило $541,8 млн", - подчеркнули в банке.

По итогам 2017 года положительное сальдо по денежным переводам составило $677,3 млн.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ, САЛЬДО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]