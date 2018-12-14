Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-сентябре составило около $542 млн - ЦБ

Денежные переводы в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10,7%, денежные переводы за рубеж - на 5,3%, положительное сальдо по переводам составило $541,8 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"В январе-сентябре 2018 года согласно данным платежного баланса, денежные переводы в Азербайджан составили $870,7 млн, что на 10,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЦБ.
При этом денежные переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 5,3% - до $261,5 млн.
Таким образом, объем денежных переводов в Азербайджан в 3,1 раза превысил объем денежных переводов за рубеж.
"В результате, положительное сальдо по денежным переводам за январь-сентябрь 2018 года составило $541,8 млн", - подчеркнули в банке.
По итогам 2017 года положительное сальдо по денежным переводам составило $677,3 млн.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»