Усманов передал коллекцию раритетных сабель и шпаг Музею спорта

Бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал свою коллекцию оружия московскому Музею спорта.
"Коллекция абсолютно уникальна. Она собрана тщательно, с огромной любовью. Это история всего фехтования", - сказала на церемонии в Музее спорта вице-премьер РФ Ольга Голодец.
В составе коллекции дуэльное боевое оружие - 25 экземпляров сабель и шпаг со II века по настоящее время.
О.Голодец призвала музей "сделать коллекцию максимально доступной, сделать интересные обзорные экскурсии для школьников".
Коллекция антикварного оружия и редких книг по фехтовальному мастерству передана в дар музею благотворительным фондом "За будущее фехтования", учреждённым А.Усмановым.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»