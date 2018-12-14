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СНГ 14.12.2018 20:16

Усманов передал коллекцию раритетных сабель и шпаг Музею спорта

Бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал свою коллекцию оружия московскому Музею спорта.

"Коллекция абсолютно уникальна. Она собрана тщательно, с огромной любовью. Это история всего фехтования", - сказала на церемонии в Музее спорта вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В составе коллекции дуэльное боевое оружие - 25 экземпляров сабель и шпаг со II века по настоящее время.

О.Голодец призвала музей "сделать коллекцию максимально доступной, сделать интересные обзорные экскурсии для школьников".

Коллекция антикварного оружия и редких книг по фехтовальному мастерству передана в дар музею благотворительным фондом "За будущее фехтования", учреждённым А.Усмановым.

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Тэги: РОССИЯ, ФЕХТОВАНИЕ, УСМАНОВ, КОЛЛЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]