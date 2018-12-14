Усманов передал коллекцию раритетных сабель и шпаг Музею спорта

Бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал свою коллекцию оружия московскому Музею спорта.

"Коллекция абсолютно уникальна. Она собрана тщательно, с огромной любовью. Это история всего фехтования", - сказала на церемонии в Музее спорта вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В составе коллекции дуэльное боевое оружие - 25 экземпляров сабель и шпаг со II века по настоящее время.

О.Голодец призвала музей "сделать коллекцию максимально доступной, сделать интересные обзорные экскурсии для школьников".

Коллекция антикварного оружия и редких книг по фехтовальному мастерству передана в дар музею благотворительным фондом "За будущее фехтования", учреждённым А.Усмановым.