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СНГ 14.12.2018 20:30

Большинство россиян продолжает с одобрением относиться к деятельности Путина - ВЦИОМ

Уровень одобрения деятельности президента и правительства России за прошедшую неделю незначительно скорректировался, отмечают социологи ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности президента вырос по сравнению с предыдущей неделей на 1,3 процентных пункта, составив 64,9%; оценки работы председателя правительства и кабинета министров в целом улучшились на 1,3 пп и 1,6 пп, составив 37,5% и 41,9% соответственно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, Владимир Путин лидирует в рейтинге доверия политикам: этот показатель на начало декабря составил 37,3%. В пятерку политиков, пользующих наибольшим доверием россиян, входят также министр обороны Сергей Шойгу (15,1%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,9%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,2%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (9%).

Электоральный рейтинг парламентских партий по результатам исследования ВЦИОМ выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 36,6%, КПРФ - 15,3%, ЛДПР - 11,1%, "Справедливая Россия" - 5,9%.

В инициативных всероссийских опросах еженедельно участвуют 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТИ, ОТНОШЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]