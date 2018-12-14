Большинство россиян продолжает с одобрением относиться к деятельности Путина - ВЦИОМ

Уровень одобрения деятельности президента и правительства России за прошедшую неделю незначительно скорректировался, отмечают социологи ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности президента вырос по сравнению с предыдущей неделей на 1,3 процентных пункта, составив 64,9%; оценки работы председателя правительства и кабинета министров в целом улучшились на 1,3 пп и 1,6 пп, составив 37,5% и 41,9% соответственно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, Владимир Путин лидирует в рейтинге доверия политикам: этот показатель на начало декабря составил 37,3%. В пятерку политиков, пользующих наибольшим доверием россиян, входят также министр обороны Сергей Шойгу (15,1%), министр иностранных дел Сергей Лавров (12,9%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,2%) и премьер-министр Дмитрий Медведев (9%).

Электоральный рейтинг парламентских партий по результатам исследования ВЦИОМ выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 36,6%, КПРФ - 15,3%, ЛДПР - 11,1%, "Справедливая Россия" - 5,9%.

В инициативных всероссийских опросах еженедельно участвуют 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.