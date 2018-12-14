ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,82 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе.

Автодорога Каррар-Багман-Боюк Кенгерли соединяет 7 населенных пунктов с общим населением 6 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде