ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,82 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе.
Автодорога Каррар-Багман-Боюк Кенгерли соединяет 7 населенных пунктов с общим населением 6 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
Президент Алиев повысил в звании глав Академии МЧС и Госслужбы по надзору за малотоннажными судами
В Баку рассчитывают на прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – Мамедъяров
Президент Азербайджана принял министра национальной безопасности Ирана
В Азербайджане создается ОАО «Аграрная заготовка и снабжение»
Положительное сальдо по денежным переводам в Азербайджан в январе-сентябре составило около $542 млн - ЦБ
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре увеличился в 4,8 раза - ЦБ
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе
ЦИК Грузии подвел итоги второго тура президентских выборов
Столтенберг считает неправильным решение косовских властей о начале создания армии
Китай пообещал снизить пошлины на автомобили из США на 90 дней
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»