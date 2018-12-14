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Бизнес и законодательство 14.12.2018 18:28

В Москве в 2019г появятся 2 Винных дома Азербайджана – министр экономики

Азербайджан в 2019 году откроет два «Винных дома» в Москве, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2019 году в Москве откроются два «Винных дома Азербайджана». На следующем этапе планируется открытие винных домов в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге», - сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Москве на 17-ом заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам министра, которые приводит пресс-служба Минэкономики, азербайджанские инвестиции в Россию оцениваются более $1 млрд, российские в Азербайджан – свыше $4,2 млрд.

В настоящее время в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом.

Ш.Мустафаев на заседании отметил об активном сотрудничестве Азербайджана с Россией в таких сферах, как энергетика, АПК, транспорт, малый и средний бизнес, туризм. В частности, турпоток из РФ в Азербайджан за 9 месяцев 2018 года вырос на 20%.

Министр также подчеркнул важность объединения энергетических систем Азербайджана, России и Ирана.

По итогам заседания МПК стороны подписали протокол, в котором предусмотрены задачи по расширению сотрудничества в торговой сфере, промышленности, АПК, туризме, информационно-коммуникационной сфере, гуманитарной деятельности и др. направлениям.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ДОМА, ВИННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]