В Москве в 2019г появятся 2 Винных дома Азербайджана – министр экономики

Азербайджан в 2019 году откроет два «Винных дома» в Москве, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2019 году в Москве откроются два «Винных дома Азербайджана». На следующем этапе планируется открытие винных домов в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге», - сказал Ш.Мустафаев в пятницу в Москве на 17-ом заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам министра, которые приводит пресс-служба Минэкономики, азербайджанские инвестиции в Россию оцениваются более $1 млрд, российские в Азербайджан – свыше $4,2 млрд.

В настоящее время в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом.

Ш.Мустафаев на заседании отметил об активном сотрудничестве Азербайджана с Россией в таких сферах, как энергетика, АПК, транспорт, малый и средний бизнес, туризм. В частности, турпоток из РФ в Азербайджан за 9 месяцев 2018 года вырос на 20%.

Министр также подчеркнул важность объединения энергетических систем Азербайджана, России и Ирана.

По итогам заседания МПК стороны подписали протокол, в котором предусмотрены задачи по расширению сотрудничества в торговой сфере, промышленности, АПК, туризме, информационно-коммуникационной сфере, гуманитарной деятельности и др. направлениям.

Н.Аббасова