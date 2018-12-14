В Екатеринбург из Азербайджана поступила партия свежих томатов в объеме 34,5 тонн

Партия свежих помидоров в объеме 34,476 тонн поставлена в Екатеринбург из Азербайджана на нескольких фурах.

Овощная продукция поступила на один из складских комплексов в пригороде уральской столицы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

«Томаты доставлены в сопровождении фитосанитарного сертификата, в отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр с отбором образцов, проведение исследования и экспертизы. В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено. В ближайшее время продукция поступит на полки магазинов и торговых сетей города», - подчеркивается в информации.

Азербайджан в настоящее время является крупнейшим поставщиком томатов в Россию, на страну приходится 30% всех поставок в РФ.

Как сообщалось ранее, в январе-сентябре 2018 года Азербайджан экспортировал в Россию 140,548 тыс. тонн томатов на сумму $144 млн 206,78 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 6,4%, в стоимостном - на 12,3%.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Н.Аббасова