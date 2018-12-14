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Карабахский конфликт 14.12.2018 18:52

2019 год придаст импульс нагорно-карабахскому урегулированию – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что 2019 год придаст новый импульс нагорно-карабахскому урегулированию.

"2019 год придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", написал И.Алиев в пятницу в микроблоге в Twitter.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]