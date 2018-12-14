2019 год придаст импульс нагорно-карабахскому урегулированию – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что 2019 год придаст новый импульс нагорно-карабахскому урегулированию.
"2019 год придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", написал И.Алиев в пятницу в микроблоге в Twitter.
А.Азизов
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
Brent подешевела до $60,66 за баррель на фоне укрепления доллара, снижения аппетита к риску
Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике Diavik в Канаде
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Сыновья Гамсахурдиа требуют назвать имена убийц их отца, грозят голодовкой протеста
Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить с представителями РФ, Ирана и Турции вопрос о сирийском конституционного комитета
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»