2019 год придаст импульс нагорно-карабахскому урегулированию – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что 2019 год придаст новый импульс нагорно-карабахскому урегулированию.

"2019 год придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", написал И.Алиев в пятницу в микроблоге в Twitter.

А.Азизов