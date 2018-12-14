Алиев доволен сотрудничеством Азербайджана и России в 2018 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что 2018 год был успешным в развитии отношений Баку и Москвы.

«2018 год был очень плодотворным с точки зрения развития азербайджано-российских двусторонних отношений», - написал И.Алиев в пятницу в микроблоге в Twitter.

Президент также выразил удовлетворение азербайджано-российским сотрудничеством в рамках создания транспортного коридора Север-Юг. «Результаты сотрудничества между Азербайджаном и Россией в направлении создания международного транспортного коридора Север-Юг являются удовлетворительными», - отметил И.Алиев в своем микроблоге.

А.Азизов