Алиев доволен сотрудничеством Азербайджана и России в 2018 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что 2018 год был успешным в развитии отношений Баку и Москвы.
«2018 год был очень плодотворным с точки зрения развития азербайджано-российских двусторонних отношений», - написал И.Алиев в пятницу в микроблоге в Twitter.
Президент также выразил удовлетворение азербайджано-российским сотрудничеством в рамках создания транспортного коридора Север-Юг. «Результаты сотрудничества между Азербайджаном и Россией в направлении создания международного транспортного коридора Север-Юг являются удовлетворительными», - отметил И.Алиев в своем микроблоге.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»