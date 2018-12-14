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Карабахский конфликт 14.12.2018 19:22

Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана

Мирное урегулирование карабахского конфликта остается приоритетом Армении, заявил и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Мирное решение конфликта продолжает оставаться главным приоритетом Армении. Мы продолжим мирный процесс во имя мира и безопасности в регионе. Урегулирование потребует усилий всех сторон", - написал Н.Пашинян в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев также оставил запись в Twitter: "2019 года придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАШИНЯН, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]