Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана

Мирное урегулирование карабахского конфликта остается приоритетом Армении, заявил и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Мирное решение конфликта продолжает оставаться главным приоритетом Армении. Мы продолжим мирный процесс во имя мира и безопасности в регионе. Урегулирование потребует усилий всех сторон", - написал Н.Пашинян в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев также оставил запись в Twitter: "2019 года придаст новый импульс процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".