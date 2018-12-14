Эрдоган и Трамп договорились по телефону координировать действия в Сирии - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация в Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, лидеры "договорились гарантировать более эффективную координацию в том, что касается Сирии".