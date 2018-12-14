Мэй анонсировала дальнейшие переговоры с ЕС по Brexit

Лондон продолжит вести переговоры по Brexit с лидерами ЕС в ближайшие дни, заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Брюсселе.
"Мои разговоры с коллегами сегодня показали, что дальнейшие дискуссии и разъяснения после заключений Совета на самом деле возможны. Есть еще работа, и мы будем проводить переговоры в предстоящие дни по тому, как добиться гарантий, которые необходимы парламенту Великобритании, чтобы получить возможность одобрить сделку", - сказала Т.Мэй.
Она отметила, что достижение договоренности по Brexit хорошо как для Великобритании, так и для ЕС, причем "чем быстрее, тем лучше". По словам Т.Мэй, лидеры ЕС, с которыми она общалась, ясно дали понять, что они хотят, чтобы сделка по Brexit смогла набрать голоса в парламенте.
Также Т.Мэй рассказала, что говорила с лидерами ЕС о "страховочном" плане по ирландской границе, который в значительной мере беспокоит британский парламент.
"На этой встрече совета ЕС я провела ряд разговоров с моими коллегами по сделке по Brexit. И я ясно объяснила, какие гарантии необходимы по "страховочному" плану, услышав перед этим мнение Палаты общин", - сказала Т.Мэй.
Т.Мэй также сообщила, что провела "содержательный разговор" с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на встрече лидеров ЕС.
Ранее телеканал "Скай ньюс" опубликовал видеозапись, на которой видно, как Т.Мэй разговаривает с Ж.-К.Юнкером. Телеканал назвал разговор между политиками "напряженным".
В Брюсселе 13-14 декабря проходит саммит ЕС, одной из тем которых стал Brexit.
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