Brent подешевела до $60,66 за баррель на фоне укрепления доллара, снижения аппетита к риску

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне укрепления доллара США, сокращающего привлекательность инвестиций в сырье.
Негативным для рынка фактором также является общее снижение аппетита к риску на мировых рынках в связи с сигналами ослабления китайской экономики.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 упала на $0,79 (1,29%) - до $60,66 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,98 (1,86%) - до $51,60 за баррель.
С начала недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,2%. Таким образом, контракты завершают снижением первую неделю после того, как ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи.
Инвесторы продолжают строить прогнозы о том, как будет выглядеть ситуация со спросом и предложением топлива на мировом рынке в 2019 году.
С одной стороны, сокращение добычи ОПЕК+ поможет сократить излишек топлива, однако некоторые эксперты сомневаются, что объявленного снижения на 1,2 млн баррелей в сутки хватит для того, чтобы мировые запасы начали сокращаться.
Вместе с тем накануне эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) указали на вероятность того, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки - до примерно 1,7 млн б/с ко второму кварталу 2019 года.
Кроме того, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может означать, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться условий достигнутого на прошлой неделе соглашения.
Эксперты RBC считают, что ситуация в Ливии, где прекращена добыча на двух крупных месторождениях нефти из-за вооруженного конфликта, может стать катализатором роста цен на нефть после их падения в октябре-ноябре.
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
Алиев доволен сотрудничеством Азербайджана и России в 2018 году
2019 год придаст импульс нагорно-карабахскому урегулированию – президент Алиев
Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике Diavik в Канаде
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Сыновья Гамсахурдиа требуют назвать имена убийц их отца, грозят голодовкой протеста
Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить с представителями РФ, Ирана и Турции вопрос о сирийском конституционного комитета
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»