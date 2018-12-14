Brent подешевела до $60,66 за баррель на фоне укрепления доллара, снижения аппетита к риску

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне укрепления доллара США, сокращающего привлекательность инвестиций в сырье.

Негативным для рынка фактором также является общее снижение аппетита к риску на мировых рынках в связи с сигналами ослабления китайской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 упала на $0,79 (1,29%) - до $60,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,98 (1,86%) - до $51,60 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,2%. Таким образом, контракты завершают снижением первую неделю после того, как ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи.

Инвесторы продолжают строить прогнозы о том, как будет выглядеть ситуация со спросом и предложением топлива на мировом рынке в 2019 году.

С одной стороны, сокращение добычи ОПЕК+ поможет сократить излишек топлива, однако некоторые эксперты сомневаются, что объявленного снижения на 1,2 млн баррелей в сутки хватит для того, чтобы мировые запасы начали сокращаться.

Вместе с тем накануне эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) указали на вероятность того, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки - до примерно 1,7 млн б/с ко второму кварталу 2019 года.

Кроме того, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может означать, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться условий достигнутого на прошлой неделе соглашения.

Эксперты RBC считают, что ситуация в Ливии, где прекращена добыча на двух крупных месторождениях нефти из-за вооруженного конфликта, может стать катализатором роста цен на нефть после их падения в октябре-ноябре.