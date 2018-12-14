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ТЭК 14.12.2018 20:12

Brent подешевела до $60,66 за баррель на фоне укрепления доллара, снижения аппетита к риску

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне укрепления доллара США, сокращающего привлекательность инвестиций в сырье.

Негативным для рынка фактором также является общее снижение аппетита к риску на мировых рынках в связи с сигналами ослабления китайской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:55 упала на $0,79 (1,29%) - до $60,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,98 (1,86%) - до $51,60 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,2%. Таким образом, контракты завершают снижением первую неделю после того, как ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи.

Инвесторы продолжают строить прогнозы о том, как будет выглядеть ситуация со спросом и предложением топлива на мировом рынке в 2019 году.

С одной стороны, сокращение добычи ОПЕК+ поможет сократить излишек топлива, однако некоторые эксперты сомневаются, что объявленного снижения на 1,2 млн баррелей в сутки хватит для того, чтобы мировые запасы начали сокращаться.

Вместе с тем накануне эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) указали на вероятность того, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки - до примерно 1,7 млн б/с ко второму кварталу 2019 года.

Кроме того, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может означать, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться условий достигнутого на прошлой неделе соглашения.

Эксперты RBC считают, что ситуация в Ливии, где прекращена добыча на двух крупных месторождениях нефти из-за вооруженного конфликта, может стать катализатором роста цен на нефть после их падения в октябре-ноябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]