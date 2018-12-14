Юнкер обвинил премьера Венгрии в распространении фейковых новостей

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из тех, кто распространяет новости, которые не соответствуют действительности.
"Я дал ясно понять на саммите ЕС, что некоторые из премьер-министров, присутствующих здесь, сами стоят у истоков фейковых новостей ", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции по итогам встречи глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе в пятницу.
"Когда господин Орбан, например, говорит, что я несу ответственность или что я виноват в Brexit, то это как раз фейковая новость. Когда он говорит, что мигранты ответственны за Brexit - это тоже фейковые новости", - отметил он.
Говоря о необходимости противостоять распространению дезинформации в Европе, председатель ЕК призвал сосредоточить внимание на проблеме не соответствующих действительности заявлениях лидеров стран ЕС.
"Так что давайте не будем перекладывать всю ответственность на других, давайте проверим то, кто в наших кругах - фальсификатор новостей", - сказал он.
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