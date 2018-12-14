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Дальнее зарубежье 14.12.2018 20:23

Юнкер обвинил премьера Венгрии в распространении фейковых новостей

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из тех, кто распространяет новости, которые не соответствуют действительности.

"Я дал ясно понять на саммите ЕС, что некоторые из премьер-министров, присутствующих здесь, сами стоят у истоков фейковых новостей ", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции по итогам встречи глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе в пятницу.

"Когда господин Орбан, например, говорит, что я несу ответственность или что я виноват в Brexit, то это как раз фейковая новость. Когда он говорит, что мигранты ответственны за Brexit - это тоже фейковые новости", - отметил он.

Говоря о необходимости противостоять распространению дезинформации в Европе, председатель ЕК призвал сосредоточить внимание на проблеме не соответствующих действительности заявлениях лидеров стран ЕС.

"Так что давайте не будем перекладывать всю ответственность на других, давайте проверим то, кто в наших кругах - фальсификатор новостей", - сказал он.

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Тэги: ЕС, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, ВЕНГРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]