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Транспорт и связь 14.12.2018 20:34

iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США

Самым желанным рождественским подарком для американских подростков в этом году является iPhone, свидетельствуют данные инвестбанка Piper Jaffray.

Второе, третье и четвертое места в списке желаний тинейджеров также занимают продукты Apple - часы Apple Watch, ноутбуки MacBook и беспроводные наушники Airpods.

Далее идут бренды одежды и обуви - Gucci, Vans, Adidas и Lululemon, а также видеоигры и, в первую очередь, баскетбольный симулятор NBA 2k19.

В отчете "Holiday 2018", подготовленном Piper Jaffray, отмечается, что доля устройств Apple в списках желаний американских подростков в этом сезоне составляет 11,5%, тогда как доля следующего по популярности бренда - Gucci - лишь 0,6%.

Впервые в списках желаний тинейджеров появилась криптовалюта биткойн и виртуальная валюта V-Bucks для видеоигры Fortnite вместо наличных денег и подарочных карт, говорится в обзоре.

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Тэги: США, ТИНЕЙДЖЕРЫ, ПОДАРКИ, WISHLIST

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]