iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США

Самым желанным рождественским подарком для американских подростков в этом году является iPhone, свидетельствуют данные инвестбанка Piper Jaffray.
Второе, третье и четвертое места в списке желаний тинейджеров также занимают продукты Apple - часы Apple Watch, ноутбуки MacBook и беспроводные наушники Airpods.
Далее идут бренды одежды и обуви - Gucci, Vans, Adidas и Lululemon, а также видеоигры и, в первую очередь, баскетбольный симулятор NBA 2k19.
В отчете "Holiday 2018", подготовленном Piper Jaffray, отмечается, что доля устройств Apple в списках желаний американских подростков в этом сезоне составляет 11,5%, тогда как доля следующего по популярности бренда - Gucci - лишь 0,6%.
Впервые в списках желаний тинейджеров появилась криптовалюта биткойн и виртуальная валюта V-Bucks для видеоигры Fortnite вместо наличных денег и подарочных карт, говорится в обзоре.
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
Алиев доволен сотрудничеством Азербайджана и России в 2018 году
2019 год придаст импульс нагорно-карабахскому урегулированию – президент Алиев
Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике Diavik в Канаде
ГПС Азербайджана обезвредила в 2018 году 16 ОПГ, занимавшихся контрабандой наркотиков
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду более 28 тыс. электронных сигарет
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Сыновья Гамсахурдиа требуют назвать имена убийц их отца, грозят голодовкой протеста
Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить с представителями РФ, Ирана и Турции вопрос о сирийском конституционного комитета
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»