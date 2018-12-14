Трамп заявил о возможности торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку.
"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - написал Д.Трамп в Twitter.
Также Д.Трамп в Twitter напомнил о решении Китая временно отказаться от повышенных пошлин на автомобили из США.
"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - написал американский президент.
Ранее сообщалось, что Китай снизит штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с Вашингтоном.
Как говорится в сообщении китайского Минфина, Пекин отменит надбавку в размере 25 процентных пунктов, введенную в качестве ответной меры на пошлины США.
Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.
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