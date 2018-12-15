Трамп не видит причины спешить с переговорами Вашингтона и Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что позитивно оценивает переговоры Вашингтона и Пхеньяна, отметив, что сторонам некуда спешить.

"Многие спрашивали меня, как у нас дела в наших переговорах с Северной Кореей. Я всегда отвечаю, что мы никуда не торопимся... У нас все в полном порядке!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американский президент отметил, что в КНДР "существует прекрасный потенциал для замечательного экономического успеха".

"Ким Чен Ын видит это лучше, чем кто бы то ни было, и в полной мере будет использовать его (потенциал - ИФ) для своего народа", - добавил Д.Трамп.

В начале недели Минфин США внес в санкционный список по Северной Корее трех высокопоставленных партийных деятелей КНДР.

В последнее время стороны не сообщали о каких-либо встречах в рамках переговоров о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном. На этой неделе северокорейские официальные СМИ обвинили американскую сторону в том, что переговоры зашли в тупик.

"Как могут переговоры продвигаться, когда только Северная Корея идет вперед, а США замерли... Мы терпеливо ждем", - писало агентство ЦТАК.