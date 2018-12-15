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Дальнее зарубежье 15.12.2018 10:23

Премьер Италии призвал не делать санкции против России самоцелью

Италия считает, что санкции в отношении России не должны становиться самоцелью, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров.

"На данном этапе мы не можем не продлить санкции, но, еще раз, я говорил, что руководство Италии настаивает на том, чтобы санкции не были самоцелью", - заявил Дж.Конте

"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу", - отметил Дж.Конте.

Также он напомнил о недавнем инциденте с украинскими моряками в Азовском море.

"Конечно, сейчас напряженность вернулась. И мы предлагаем России отпустить задержанных моряков", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]