Премьер Италии призвал не делать санкции против России самоцелью

Италия считает, что санкции в отношении России не должны становиться самоцелью, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров.
"На данном этапе мы не можем не продлить санкции, но, еще раз, я говорил, что руководство Италии настаивает на том, чтобы санкции не были самоцелью", - заявил Дж.Конте
"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу", - отметил Дж.Конте.
Также он напомнил о недавнем инциденте с украинскими моряками в Азовском море.
"Конечно, сейчас напряженность вернулась. И мы предлагаем России отпустить задержанных моряков", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»