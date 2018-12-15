Премьер Италии призвал не делать санкции против России самоцелью

Италия считает, что санкции в отношении России не должны становиться самоцелью, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров.

"На данном этапе мы не можем не продлить санкции, но, еще раз, я говорил, что руководство Италии настаивает на том, чтобы санкции не были самоцелью", - заявил Дж.Конте

"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу", - отметил Дж.Конте.

Также он напомнил о недавнем инциденте с украинскими моряками в Азовском море.

"Конечно, сейчас напряженность вернулась. И мы предлагаем России отпустить задержанных моряков", - сказал он.