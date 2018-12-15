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Происшествия 15.12.2018 10:51

При взрыве в многоэтажке украинского Фастова погибли два человека, один пострадал

В результате взрыва в жилом доме в городе Фастов Киевской области погибли двое и пострадал один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате взрыва погибли двое и пострадал один человек. Взрывом разрушено угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

На базе Фастовского горвоенкомата развернута и организована круглосуточная работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Из подъезда дома была проведена эвакуация 10 человек.

Подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания в случае необходимости для отселенных жителей дома.

Возле разрушенного дома организован временный пункт обогрева и оказания психологической помощи. Полиция продолжает патрулирование с целью недопущения случаев мародерства.

"Проведено подключение к электро- и водоснабжению с 1 по 3 подъезды дома и частично 4 подъезд. На 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда)", - отметили в ГСЧС.

"В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончены" - подытожили в ГСЧС.

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Тэги: УКРАИНА, ФАСТОВ, ДОМ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]