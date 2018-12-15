При взрыве в многоэтажке украинского Фастова погибли два человека, один пострадал

В результате взрыва в жилом доме в городе Фастов Киевской области погибли двое и пострадал один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В результате взрыва погибли двое и пострадал один человек. Взрывом разрушено угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.
На базе Фастовского горвоенкомата развернута и организована круглосуточная работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Из подъезда дома была проведена эвакуация 10 человек.
Подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицее) для временного проживания в случае необходимости для отселенных жителей дома.
Возле разрушенного дома организован временный пункт обогрева и оказания психологической помощи. Полиция продолжает патрулирование с целью недопущения случаев мародерства.
"Проведено подключение к электро- и водоснабжению с 1 по 3 подъезды дома и частично 4 подъезд. На 15 декабря запланировано проведение работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда)", - отметили в ГСЧС.
"В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончены" - подытожили в ГСЧС.
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