КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад

Северной Корее все еще удается обходить ограничительные меры ООН после того, как она скорректировала методы нелегальных поставок продуктов нефтепереработки путем передачи нефти с судна на судно в море, сообщает в пятницу Эн-Би-Си со ссылкой на источники, знакомые с новым засекреченным докладом американских военных.
Так, по данным попавшего в распоряжение журналистов доклада Тихоокеанского командования Вооружённых сил США, присутствие кораблей и самолета-разведчика, размещенных коалицией из восьми стран в сентябре, вынудило КНДР скорректировать тактику передачи нефти и нефтепродуктов, изменив логистику.
Теперь Пхеньян должен осуществлять эту нелегальную деятельность дальше от Корейского полуострова, зачастую в территориальных водах других стран. "Северокорейцы также прибегли к тому, что используют суда небольшого размера с целью замаскировать (деятельность - ИФ) от кораблей и самолетов-разведчиков коалиции", - сообщает канал.
В докладе отмечается, что из-за действий коалиции число попыток Северной Кореи осуществлять нелегальный трансфер нефти не уменьшилось, однако стоимость этой схемы для Пхеньяна возросла, поскольку также увеличилось и количество судов, необходимых КНДР для передачи нефти.
В сентябре США и их партнеры - Австралия, Британия, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия расширили охват наблюдения за КНДР, которая, как утверждают в Вашингтоне, обходит ограничительные меры ООН.
В августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата. Также ограничительные меры предусматривают ограничения на экспорт в КНДР.
В сентябре 2018 года США в Совбезе ООН заявили, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно. Вашингтон тогда утверждал, что располагает доказательствами систематического нарушения Россией этих ограничительных мер. Похожие заявления звучали в адрес компаний КНР.
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