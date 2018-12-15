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Дальнее зарубежье 15.12.2018 11:50

На страсбургский теракт требуется жесткий ответ европейских законодателей - Макрон

Европейский совет в Брюсселе 13-14 декабря прошел под впечатлением от события, которое нельзя не упомянуть - террористического акта в Страсбурге, отмечает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сразу после этой пресс-конференции я отправлюсь в Страсбург на место теракта, одновременно в знак уважения к жертвам, городу и его жителям и чтобы поблагодарить наши силы порядка", - сказал Э.Макрон, открывая в пятницу в Брюсселе свою пресс-конференцию по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет начался с жеста солидарности - минуты молчания всех руководителей (стран ЕС - ИФ), и я хочу поблагодарить их здесь, как я благодарю и Европейский парламент за его большое хладнокровие в часы, последовавшие за терактом", - сообщил французский президент.

По его словам, на подобные явления должен следовать "европейский ответ". Он отметил, что по инициативе Франции Евросоюз примет в ближайшие недели "очень строгое законодательство для борьбы против пропаганды терроризма в интернете". "Содержимое (экстремистского характера - ИФ) должно будет удаляться в течение часа. И по этой теме также мы сегодня смогли провести дискуссию", - сказал Э.Макрон.

Отвечая на вопрос по инциденту в Страсбурге, он напомнил, что ведется расследование. "Прокурор Парижа, на которого возложено это дело, потому что оно было квалифицировано как террористическое уже вечером, когда произошло нападение, обладает необходимыми полномочиями. И это, прежде всего, он должен высказываться, если речь идет о расследовании", - отметил президент.

Он сказал, что министр внутренних дел дал первые разъяснения, и "нужно, чтобы были получены все уточнения, и мы смогли бы полностью извлечь все выводы в национальном плане о том, что из сделанного сделано хорошо, а что требует улучшения".

При этом Э.Макрон отметил, что европейское сотрудничество в области борьбы с терроризмом явно улучшилось в последние годы. Ряд стран ЕС за этот период пережил теракты, и в настоящее время сотрудничество, по мнению президента, функционирует лучше, чем несколько лет назад.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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