Представители ВАДА прибудут в Москву 17 декабря

Представители Всемирного антидопингового агентства на следующей неделе получат доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

"ВАДА получит доступ к данным в Московской лаборатории на следующей неделе. Делегация из пяти человек отправится в Москву в понедельник 17 декабря. Группу будет возглавлять независимый эксперт д-р Хосе Антонио (Тони) Паскуаль, который является научным сотрудником и академиком в Барселоне, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы специалистам потребуется три дня.