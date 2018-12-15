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Спорт 15.12.2018 12:19

Представители ВАДА прибудут в Москву 17 декабря

Представители Всемирного антидопингового агентства на следующей неделе получат доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.

"ВАДА получит доступ к данным в Московской лаборатории на следующей неделе. Делегация из пяти человек отправится в Москву в понедельник 17 декабря. Группу будет возглавлять независимый эксперт д-р Хосе Антонио (Тони) Паскуаль, который является научным сотрудником и академиком в Барселоне, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы специалистам потребуется три дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАДА, РОССИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ, ДОСТУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]