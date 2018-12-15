Представители ВАДА прибудут в Москву 17 декабря

Представители Всемирного антидопингового агентства на следующей неделе получат доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба ВАДА.
"ВАДА получит доступ к данным в Московской лаборатории на следующей неделе. Делегация из пяти человек отправится в Москву в понедельник 17 декабря. Группу будет возглавлять независимый эксперт д-р Хосе Антонио (Тони) Паскуаль, который является научным сотрудником и академиком в Барселоне, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для работы специалистам потребуется три дня.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»