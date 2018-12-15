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Культура 15.12.2018 10:04

Президент Азербайджана посетил выставку произведений Таира Салахова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с выставкой, посвященной 90-летнему юбилею народного художника Азербайджана и СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий, всемирно известного художника Таира Салахова, сообщают официальные СМИ в субботу.

В экспозиции выставки представлены около 80 ковров, до 40 произведений живописи, а также около 350 фотографий, отобранных из личной коллекции Таира Салахова, фондов Национального музея искусств Азербайджана, Азербайджанского музея ковра и Государственной картинной галереи Азербайджана.

На выставке экспонируются произведения, отражающие все этапы творчества художника.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХУДОЖНИК, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]