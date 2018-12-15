Президент Азербайджана посетил выставку произведений Таира Салахова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с выставкой, посвященной 90-летнему юбилею народного художника Азербайджана и СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий, всемирно известного художника Таира Салахова, сообщают официальные СМИ в субботу.
В экспозиции выставки представлены около 80 ковров, до 40 произведений живописи, а также около 350 фотографий, отобранных из личной коллекции Таира Салахова, фондов Национального музея искусств Азербайджана, Азербайджанского музея ковра и Государственной картинной галереи Азербайджана.
На выставке экспонируются произведения, отражающие все этапы творчества художника.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»