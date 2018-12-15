Президент Азербайджана посетил выставку произведений Таира Салахова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с выставкой, посвященной 90-летнему юбилею народного художника Азербайджана и СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий, всемирно известного художника Таира Салахова, сообщают официальные СМИ в субботу.

В экспозиции выставки представлены около 80 ковров, до 40 произведений живописи, а также около 350 фотографий, отобранных из личной коллекции Таира Салахова, фондов Национального музея искусств Азербайджана, Азербайджанского музея ковра и Государственной картинной галереи Азербайджана.

На выставке экспонируются произведения, отражающие все этапы творчества художника.

Р.Бабаев