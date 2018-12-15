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СНГ 15.12.2018 13:02

Пентагон уже трое суток игнорирует предложения Шойгу обсудить ДРСМД и сирийскую проблематику

Обращения министра обороны России Сергея Шойгу к главе Пентагона Джеймсу Мэттису спустя трое суток остались без ответа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", - заявил И.Конашенков.

"Всё это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЕНТАГОН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]