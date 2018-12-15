Пентагон уже трое суток игнорирует предложения Шойгу обсудить ДРСМД и сирийскую проблематику

Обращения министра обороны России Сергея Шойгу к главе Пентагона Джеймсу Мэттису спустя трое суток остались без ответа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", - заявил И.Конашенков.
"Всё это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»