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Дальнее зарубежье 15.12.2018 11:13

Австралийский премьер объявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако посольство страны останется в Тель-Авиве до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир в регионе, заявил в субботу глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Теперь Австралия признает столицей Израиля Западный Иерусалим, где находятся кнессет (парламент Израиля) и ряд правительственных учреждений", - сказал С.Моррисон.

"Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус (города)", - отметил премьер. Пока же, по его словам, Канберра переведет в западную часть Иерусалима торговое и военное представительства.

При этом С.Моррисон отметил, что Канберра "неуклонно придерживается позиции "два государства для двух народов" и осознает чаяния палестинцев относительно будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ИЕРУСАЛИМ, СТОЛИЦА, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]