Австралийский премьер объявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако посольство страны останется в Тель-Авиве до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир в регионе, заявил в субботу глава австралийского правительства Скотт Моррисон.
"Теперь Австралия признает столицей Израиля Западный Иерусалим, где находятся кнессет (парламент Израиля) и ряд правительственных учреждений", - сказал С.Моррисон.
"Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус (города)", - отметил премьер. Пока же, по его словам, Канберра переведет в западную часть Иерусалима торговое и военное представительства.
При этом С.Моррисон отметил, что Канберра "неуклонно придерживается позиции "два государства для двух народов" и осознает чаяния палестинцев относительно будущего государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»