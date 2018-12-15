ЕС ожидает от Белоруссии реформы избирательного законодательства перед президентскими выборами

Евросоюз заявляет о необходимости проведения в Белоруссии масштабной реформы избирательного законодательства перед предстоящими в 2020 году президентскими и парламентскими выборами.
"Ввиду парламентских и президентских выборов 2020 года ЕС вновь подчеркнул, что Беларуси необходимо провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссии", - говорится в пресс-релизе представительства Евросоюза в Минске по итогам состоявшейся в Брюсселе 12-13 декабря встречи двусторонней координационной группы.
В ЕС отмечают, что готовность Белоруссии к реформированию избирательного законодательства является одним из ключевых условий завершения переговоров о приоритетах двустороннего партнерства. Успешное завершение этих переговоров "ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и сформируют основу для дальнейшего сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях".
ЕС также ожидает, что Белоруссия "полностью реализует свой Национальный план по правам человека и улучшит ситуацию в области свобод СМИ и собраний".
В числе ключевых условий расширения сотрудничества с Минском в ЕС напоминают "о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах" и подчеркивают важность введения моратория в качестве первого шага для ее отмены.
ЕС также поставил на обсуждение некоторые конкретные случаи, связанные с обеспечением прав человека.
На встрече также обсуждалась проблема безопасности строящейся на границе с Литвой Белорусской АЭС. "ЕС приветствовал сотрудничество белорусской стороны в осуществлении партнерской проверки стресс-тестов Островецкой АЭС в начале этого года и призвал к дальнейшей прозрачности и сотрудничеству на следующих этапах процесса, в частности, к скорой подготовке и последующей партнерской оценке экспертами Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) Национального плана действий по выполнению рекомендаций партнерской проверки стресс-тестов", - отмечается в сообщении.
Как ожидается, следующая встреча координационной группы состоится в первой половине 2019 года в Минске.
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