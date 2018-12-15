В Азербайджане с начала года зафиксировано около 14,8 тыс. пожаров – глава МЧС

В Азербайджане с начала 2018 года произошло около 14,8 тыс. пожаров, заявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Кямаледдин Гейдаров.
«В 2018 году на территории страны произошло 14,785 тыс. пожаров, в том числе 4,463 тыс. в Баку», - подчеркнул он на прошедшем в субботу расширенном заседании МЧС, посвященном 13-летию создания ведомства.
По его словам, 14 случаям пожара была присвоена высокая степень сложности.
«В среднем ежедневно фиксируется 45 вызовов в связи с возгораниями, каждые четыре дня удается спасти одного человека», - сказал К.Гейдаров.
Министр подчеркнул, что с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 году, количество пожаров сократилось на 74.
Как ранее сообщалось со ссылкой на пресс-службу МЧС, в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года в результате пожаров погибли 62 человека, что на 23 человека или 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Рост числа погибших во многом связан с пожаром в Республиканском наркологическом диспансере в Баку 2 марта 2018 года, в результате которого погибли 25 человек.
Число пострадавших от пожаров за первые 9 месяцев года составило 127 человек (спад на 23%).
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»