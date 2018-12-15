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Происшествия 15.12.2018 15:03

Более 45 человек отравились за 2,5 месяца угарным газом в Азербайджане

Угарным газом в Азербайджане за два с половиной месяца отправились 46 человек, сказал главный токсиколог республики, завотделом токсикологии Центра клинической медицины (ЦКМ) Азер Магсудов.

«В октябре в больницу поступило 9 человек в связи с отравлением угарным газом, в ноябре – 21, в первой половине декабря - 16», - сказал А.Магсудов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.

По его словам, среди пострадавших было семь детей.

«Шестеро из отравившихся поступили в клинику в тяжелом состоянии», - сказал главный токсиколог республике, добавив, что всех пострадавших удалось спасти.

Р.Бабаев

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Тэги: ОТРАВЛЕНИЯ, ГАЗ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]