Участники движения "желтые жилеты" проводят в субботу акции протеста в Париже, однако на сей раз на улицу вышли лишь немногочисленные демонстранты, сообщает французское телевидение.
Так, по оценкам журналистов, не более 500 человек прошли по Елисейским полям. В настоящее время там остаются лишь порядка 200 "Желтых жилетов", они окружены полицией.
Достаточно большая группа демонстрантов собралась в районе парижской оперы. Серьезных беспорядков не наблюдается.
По данным полиции, в городе за утро субботы было задержано 37 демонстрантов, 22 из них решено оставить под стражей. Это значительно меньше, чем в прошлые недели.
Акции протеста "Желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.
Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эмманюэлем Макроном мера по поддержке малоимущих. Кроме того, недавний теракт в Страсбурге мог отвлечь внимание протестующих.
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
Пожар охватил крытое помещение в одном из британских зоопарков
Украинский истребитель Су-27 разбился в Житомирской области, летчик погиб
«Гран-при Азербайджана» занял второе место среди лучших гонок «Формула-1» в 2018 году
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»