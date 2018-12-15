Участники движения "желтые жилеты" проводят в субботу акции протеста в Париже, однако на сей раз на улицу вышли лишь немногочисленные демонстранты, сообщает французское телевидение.

Так, по оценкам журналистов, не более 500 человек прошли по Елисейским полям. В настоящее время там остаются лишь порядка 200 "Желтых жилетов", они окружены полицией.

Достаточно большая группа демонстрантов собралась в районе парижской оперы. Серьезных беспорядков не наблюдается.

По данным полиции, в городе за утро субботы было задержано 37 демонстрантов, 22 из них решено оставить под стражей. Это значительно меньше, чем в прошлые недели.

Акции протеста "Желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эмманюэлем Макроном мера по поддержке малоимущих. Кроме того, недавний теракт в Страсбурге мог отвлечь внимание протестующих.