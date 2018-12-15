"Желтые жилеты" готовятся к своей третьей акции в Брюсселе

Бельгийское движение "желтых жилетов" намерено в субботу провести в Брюсселе свою третью манифестацию, сообщают местные СМИ.

Две предыдущие несанкционированные акции вылились в столкновения с полицией. В отличие от первых двух случаев, на этот раз организаторы подали официальную заявку на проведение манифестации, которая начнется в ближайшие часы.

Сбор участников назначен на площади Люксембург, близ брюссельской штаб-квартиры Европейского парламента. Акцию предполагается провести в "европейском квартале", где находятся учреждения ЕС, и на малом бульварном кольце Брюсселя.

Общество межкоммунального транспорта Брюсселя, управляющее общественным транспортом столицы, объявило об уже происходящих нарушениях движения и изменении некоторых маршрутов из-за манифестации.

СМИ напоминают, что в прошлую субботу полиция подвергла административному аресту 450 человек за участие в беспорядках. Еще на десять человек был наложен судебный арест.

В местах сбора манифестантов вновь развернуты силы порядка.