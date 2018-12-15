Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 17 Дек 18 Дек

Дальнее зарубежье 15.12.2018 16:01

"Желтые жилеты" готовятся к своей третьей акции в Брюсселе

Бельгийское движение "желтых жилетов" намерено в субботу провести в Брюсселе свою третью манифестацию, сообщают местные СМИ.

Две предыдущие несанкционированные акции вылились в столкновения с полицией. В отличие от первых двух случаев, на этот раз организаторы подали официальную заявку на проведение манифестации, которая начнется в ближайшие часы.

Сбор участников назначен на площади Люксембург, близ брюссельской штаб-квартиры Европейского парламента. Акцию предполагается провести в "европейском квартале", где находятся учреждения ЕС, и на малом бульварном кольце Брюсселя.

Общество межкоммунального транспорта Брюсселя, управляющее общественным транспортом столицы, объявило об уже происходящих нарушениях движения и изменении некоторых маршрутов из-за манифестации.

СМИ напоминают, что в прошлую субботу полиция подвергла административному аресту 450 человек за участие в беспорядках. Еще на десять человек был наложен судебный арест.

В местах сбора манифестантов вновь развернуты силы порядка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, "ЖИЛЕТЫ", АКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]