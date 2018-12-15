Вооруженные Силы РФ в этом году получили 35 новейших видов вооружений и военной техники - Минобороны

Вооруженные Силы РФ в нынешнем году приняли в эксплуатацию от промышленности более пяти с лишним тысяч образцов вооружений и военной техники, сообщил в субботу заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Мы в этом только году приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, поступление новой техники "позволило выполнить задачи, связанные с формированием, переформированием соединений, воинских частей, организаций, переводом на новые штаты". "Это - больше десяти соединений и ряд воинских частей", - уточнил он.

Он сообщил, что в рамках "северного завоза" в отдаленные гарнизоны доставлены свыше 100 тысяч тонн материальных средств, что "гарантированно обеспечивает людей запасами на полтора года".

Говоря про исправность военной техники, генерал сообщил, что "мы на сегодня имеем коэффициент технической готовности или исправности 94%".

Вернувшись к новейшим образцам вооружений и военной техники, Д.Булгаков сообщил, что "только вчера и позавчера доложили о завершении государственных испытаний по 21 образцу".

По его словам, "предварительные испытания ведутся по 290 образцам вооружений и военной техники".

Говоря о системе материально-технического обеспечения российской группировки в Сирии, Д.Булгаков отметил, что "на сегодня мы не говорим о создании системы МТО, мы говорим о ее совершенствовании".

"В этом году мы завершили полностью создание всей инфраструктуры для обеспечения деятельности контингента, который находится там", - сказал он.

"Создание инфраструктуры в Хмеймиме и Тартусе завершено на 100%, в том числе по обеспечению сохранности вооружений и военной техники", - сказал он.