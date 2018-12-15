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Дальнее зарубежье 15.12.2018 17:38

Более 80 человек задержаны на акции "желтых жилетов" в Париже

Полиция в Париже произвела в субботу задержания не менее 85 человек в ходе протестов "желтых жилетов", сообщает французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на местное управление полиции.

Как отмечают представители полиции, накал протестов идет на спад в сравнении с тем, что происходило во французской столице в прошлые выходные, когда на этот же час прошлой субботы было задержано почти 500 человек.

В полиции заявили, что к охране общественного порядка в Париже привлечены 8 тыс. полицейских и 14 единиц спецтехники.

По всей стране на улицы в субботу выведены 69 тыс. полицейских, в то время как в прошлые выходные их насчитывалось 89 тыс., отмечает БФМ-ТВ.

Ранее сообщалось, что, по оценкам журналистов, не более 500 человек прошли по Елисейским полям. В настоящее время там остаются лишь порядка 200 "Желтых жилетов", они окружены полицией.

Достаточно большая группа демонстрантов собралась в районе парижской оперы. Серьезных беспорядков не наблюдается.

Акции протеста "Желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эмманюэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. Кроме того, внимание протестующих мог отвлечь недавний теракт в Страсбурге.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]