Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 17 Дек 18 Дек

Внешняя политика 15.12.2018 16:26

Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов примет участие в церемонии инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«С этой целью возглавляемая спикером Милли меджлиса Октаем Асадовым делегация отправится в воскресенье с визитом в Телави», - сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

Визит спикера в Грузию завершится 17 декабря.

Инаугурация президента Грузии состоится в Телави 16 декабря.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СПИКЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Парламент Грузии в пятницу в окончательной редакции примет новую конституцию - спикер Председателем парламента Грузии избран Ираклий Кобахидзе Курс Грузии по евроатлантическому развитию остается неизменным - спикер Россия остается главной угрозой для Грузии, утверждает спикер Усупашвили Подписание Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом не повлияет на двусторонние отношения с Баку – спикер парламента Спикер парламента Грузии совершит официальный визит в Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]