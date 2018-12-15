Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии

Спикер Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов примет участие в церемонии инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.

«С этой целью возглавляемая спикером Милли меджлиса Октаем Асадовым делегация отправится в воскресенье с визитом в Телави», - сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

Визит спикера в Грузию завершится 17 декабря.

Инаугурация президента Грузии состоится в Телави 16 декабря.

Р.Бабаев