«Гран-при Азербайджана» занял второе место среди лучших гонок «Формула-1» в 2018 году

«Гран-при Азербайджана» вошла в тройку лучших гонок завершившегося чемпионата мира 2018 года в королевских гонках серии «Формула-1».
«Лучшей по итогам прошедшего голосования объявлен «Гран-при США», на втором месте «Гран-при Азербайджана», на третьем – «Гран-при Великобритании», - говорится в информации на официальном сайте «Формула-1».
Всего в голосовании приняли участие более 16 тыс. человек.
Лучшая пятерка выглядит следующим образом: «Гран-при США» - 30% голосов, «Гран-при Азербайджана» - 13%, «Гран-при Великобритании» - 9%, «Гран-при Германии» - 8% и «Гран-при Австрии» - 6%.
«Гран-при Азербайджан» 2018 году прошел в Баку с 27 по 29 апреля. Победу в ней одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший по итогам сезона пятикратным чемпионом «Формулы-1».
Р.Бабаев
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Глава Минтранса Киргизии ушел в отставку из-за задержания его зама за взятку
Глава армянской спецслужбы требует судить российского военного, подозреваемого в убийстве, по законам республики
АвтоВАЗ в 2019г рассчитывает улучшить результаты своей деятельности
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»