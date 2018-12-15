«Гран-при Азербайджана» занял второе место среди лучших гонок «Формула-1» в 2018 году

«Гран-при Азербайджана» вошла в тройку лучших гонок завершившегося чемпионата мира 2018 года в королевских гонках серии «Формула-1».

«Лучшей по итогам прошедшего голосования объявлен «Гран-при США», на втором месте «Гран-при Азербайджана», на третьем – «Гран-при Великобритании», - говорится в информации на официальном сайте «Формула-1».

Всего в голосовании приняли участие более 16 тыс. человек.

Лучшая пятерка выглядит следующим образом: «Гран-при США» - 30% голосов, «Гран-при Азербайджана» - 13%, «Гран-при Великобритании» - 9%, «Гран-при Германии» - 8% и «Гран-при Австрии» - 6%.

«Гран-при Азербайджан» 2018 году прошел в Баку с 27 по 29 апреля. Победу в ней одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший по итогам сезона пятикратным чемпионом «Формулы-1».

Р.Бабаев