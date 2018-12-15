Для творческой молодежи надо создавать достойные условия жизни - Путин

Государство будет создавать необходимые условия жизни для творческой молодежи, чтобы не случилось таких трагедий, как с композитором Петром Чайковским, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
"Что касается условий для молодых, конечно, музыкантов и для тех, кто работает в коллективах, которые себя зарекомендовали, тоже само собой разумеется (будут создаваться условия - ИФ), чтобы не было у нас никаких трагедий, как с Чайковским", - сказал В.Путин.
"Он (Чайковский) стакан воды выпил некипяченой и через несколько дней ушел из жизни Петр Ильич - гений, в 53 года, по-моему. И, слава Богу, сейчас у нас воду кипятят, в основном, но условия надо создавать для всех - и для молодых, начинающих, и для уже зарекомендовавших себя", - пояснил глава государства.
Он добавил, что здесь важно не только качество воды, но и жилье, уровень заработной платы. "Мы это прекрасно понимаем", - уточнил В.Путин.
Известно, что осенью 1893 года здоровый П.Чайковский посетил один из петербургских ресторанов, во время одного из заказов он потребовал принести ему холодной воды. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе из-за холеры, П.Чайковскому подали некипячёную воду, которую он и выпил. Через несколько дней композитор почувствовал себя плохо и вызвал врача, который установил диагноз холеры. В результате болезни П.Чайковский скончался.
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