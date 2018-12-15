Глава Минтранса Киргизии ушел в отставку из-за задержания его зама за взятку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности министра транспорта и дорог республики Жамшитбека Калилова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.
По словам представителя пресс-службы, С.Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Ж.Калилова и он освобожден от занимаемой должности.
В пятницу на заседании Совета безопасности Киргизии С.Жээнбеков заявил, что Ж.Калилов должен быть временно отстранен от должности на время следствия в отношении его заместителя, задержанного за вымогательство взятки.
"Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего зама обвиняют в получении взятки, это все обсуждают", - сказал С.Жээнбеков.
На прошлой неделе сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог республики Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тыс.
По данным ведомства, указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ, в котором А.Жусубалиев выступал в качестве председателя комиссии.
В ГКНБ сообщили, что продвижение им интересов иностранной компании было оценено в $520 тыс. А.Жусубалиев успел получить $120 тыс. от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
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