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СНГ 15.12.2018 19:25

Глава Минтранса Киргизии ушел в отставку из-за задержания его зама за взятку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности министра транспорта и дорог республики Жамшитбека Калилова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам представителя пресс-службы, С.Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Ж.Калилова и он освобожден от занимаемой должности.

В пятницу на заседании Совета безопасности Киргизии С.Жээнбеков заявил, что Ж.Калилов должен быть временно отстранен от должности на время следствия в отношении его заместителя, задержанного за вымогательство взятки.

"Калилов, я бы на вашем месте написал заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего зама обвиняют в получении взятки, это все обсуждают", - сказал С.Жээнбеков.

На прошлой неделе сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали заместителя министра транспорта и дорог республики Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тыс.

По данным ведомства, указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ, в котором А.Жусубалиев выступал в качестве председателя комиссии.

В ГКНБ сообщили, что продвижение им интересов иностранной компании было оценено в $520 тыс. А.Жусубалиев успел получить $120 тыс. от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНТРАНС, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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