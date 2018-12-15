Пять женщин, загримированных под деву Марианну - один из символов Франции - в рамках акции протеста "желтых жилетов" в Париже - молча вышли в субботу к полицейским на Елисейских полях, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Женщины были одеты в красные накидки, в капюшонах с кокардами цвета французского триколора, с оголенной грудью, их тела были выкрашены бронзовой краской. Телеканал отмечает, что подобными перформансами могла заявить о себе феминистская организация ФЕМЕН, однако там отвергли причастность к этой акции.

По окончании акции женщины удалились, их не задержали.