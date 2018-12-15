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Дальнее зарубежье 15.12.2018 19:58

В акции протеста "желтых жилетов" в Париже приняли участие неизвестные феминистки

Пять женщин, загримированных под деву Марианну - один из символов Франции - в рамках акции протеста "желтых жилетов" в Париже - молча вышли в субботу к полицейским на Елисейских полях, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Женщины были одеты в красные накидки, в капюшонах с кокардами цвета французского триколора, с оголенной грудью, их тела были выкрашены бронзовой краской. Телеканал отмечает, что подобными перформансами могла заявить о себе феминистская организация ФЕМЕН, однако там отвергли причастность к этой акции.

По окончании акции женщины удалились, их не задержали.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ФЕМИНИСТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]