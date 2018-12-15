Украинский истребитель Су-27 разбился в Житомирской области, летчик погиб

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба на странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.

Позже в Генштабе уточнили, что трагедия произошла в Житомирской области.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.

16 октября 2018 года во время международных учений "Чистое небо" в Винницкой области потерпел крушение самолет Су-27 украинских ВВС, погибли американский и украинский пилоты.