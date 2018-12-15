Пожар охватил крытое помещение в одном из британских зоопарков

Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Огонь охватил крытое помещение "Муссонный лес".

По поступающим с места происшествия данным, посетители эвакуированы. Прибывшие медики констатировали, что помощь никому не потребовалась.

Животные также не пострадали.

Сотрудники пожарной службы информируют, что ситуация на месте возгорания взята под контроль.