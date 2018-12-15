Пожар охватил крытое помещение в одном из британских зоопарков

Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".
Огонь охватил крытое помещение "Муссонный лес".
По поступающим с места происшествия данным, посетители эвакуированы. Прибывшие медики констатировали, что помощь никому не потребовалась.
Животные также не пострадали.
Сотрудники пожарной службы информируют, что ситуация на месте возгорания взята под контроль.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»