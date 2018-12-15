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Происшествия 15.12.2018 18:57

Пожар охватил крытое помещение в одном из британских зоопарков

Сильный пожар возник в субботу в зоопарке Честера в Великобритании, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Огонь охватил крытое помещение "Муссонный лес".

По поступающим с места происшествия данным, посетители эвакуированы. Прибывшие медики констатировали, что помощь никому не потребовалась.

Животные также не пострадали.

Сотрудники пожарной службы информируют, что ситуация на месте возгорания взята под контроль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗООПАРК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]