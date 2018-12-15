Кандидатом в президенты Украины от оппозиции станет депутат Вилкул

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул будет выдвинут кандидатом в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года, сообщили в партии "Оппозиционный блок".
По информации партии, в субботу на VIII съезде "Оппозиционного блока" сопредседатель партии Борис Колесников призвал съезд сплотиться вокруг А.Вилкула.
На съезде отметили, что партия готова участвовать в президентских и парламентских выборах.
"У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая - дать людям зарплату на Родине. Путь Украины - это не путь вечной войны. Наш путь - это внеблоковое независимое государство", - отметил А.Вилкул.
Кроме того, на съезде партии избирали нового председателя политсовета "Оппоблока", которым стал Б.Колесников.
"Никакого раскола нет. Наша задача - президентские и парламентские выборы. Цель проста - добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может", - заявил он.
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