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СНГ 15.12.2018 20:45

Кандидатом в президенты Украины от оппозиции станет депутат Вилкул

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул будет выдвинут кандидатом в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года, сообщили в партии "Оппозиционный блок".

По информации партии, в субботу на VIII съезде "Оппозиционного блока" сопредседатель партии Борис Колесников призвал съезд сплотиться вокруг А.Вилкула.

На съезде отметили, что партия готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

"У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая - дать людям зарплату на Родине. Путь Украины - это не путь вечной войны. Наш путь - это внеблоковое независимое государство", - отметил А.Вилкул.

Кроме того, на съезде партии избирали нового председателя политсовета "Оппоблока", которым стал Б.Колесников.

"Никакого раскола нет. Наша задача - президентские и парламентские выборы. Цель проста - добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может", - заявил он.

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Тэги: УКРАИНА, ОППОЗИЦИЯ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]