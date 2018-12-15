Трамп анонсировал скорый уход главы МВД США со своего поста

Министр внутренних дел США Райан Зинке покинет пост в конце этого года, сообщил в субботу в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетней службы. Райан многого достиг, и я хочу поблагодарить его за его службу нашему народу", - написал президент США.

"Администрация сделает объявление о новом министре внутренних дел на следующей неделе", - отметил Д.Трамп.

Американское издание "Нью-Йорк таймс" в вою очередь отмечает, что Р.Зинке в последнее время становился фигурантом ряда расследований этического характера.

Министерство внутренних дел в США в отличие от большинства других стран занимается проблемами, связанными с землепользованием, природными ресурсами и с землями под федеральной юрисдикцией, оно также руководит программами, связанными с коренным населением.