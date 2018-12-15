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СНГ 15.12.2018 19:12

Глава армянской спецслужбы требует судить российского военного, подозреваемого в убийстве, по законам республики

Арестованный по подозрению в убийстве жительницы Гюмри российский военнослужащий должен быть осужден по армянским законом и в армянском суде, заявил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.

"Убийца не имеет национальности, специальности. Убийца остается убийцей и должен быть осужден. Если убийство произошло на территории Армении, то он должен быть осужден судом Армении", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции в субботу.

Как сообщалось, суд первой инстанции Ширакской области Армении удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте военнослужащего российской военной базы в Гюмри.

Между тем, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории российской военной базы.

Российский военный был задержан по подозрению в убийстве местной жительницы.

Как сообщали местные СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина скончалась от побоев.

Посольство России в Армении призвало не политизировать трагический инцидент с участием российского военнослужащего, "не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу".

Посольство также выразило соболезнования родным и близким погибшей женщины.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЙ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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