Глава армянской спецслужбы требует судить российского военного, подозреваемого в убийстве, по законам республики

Арестованный по подозрению в убийстве жительницы Гюмри российский военнослужащий должен быть осужден по армянским законом и в армянском суде, заявил директор Службы национальной безопасности республики Артур Ванецян.
"Убийца не имеет национальности, специальности. Убийца остается убийцей и должен быть осужден. Если убийство произошло на территории Армении, то он должен быть осужден судом Армении", - сказал А.Ванецян на пресс-конференции в субботу.
Как сообщалось, суд первой инстанции Ширакской области Армении удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте военнослужащего российской военной базы в Гюмри.
Между тем, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории российской военной базы.
Российский военный был задержан по подозрению в убийстве местной жительницы.
Как сообщали местные СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина скончалась от побоев.
Посольство России в Армении призвало не политизировать трагический инцидент с участием российского военнослужащего, "не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу".
Посольство также выразило соболезнования родным и близким погибшей женщины.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»