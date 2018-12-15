Члены бельгийского крайне-правого националистического движения "Насьон" присоединились к немногочисленной манифестации "желтых жилетов", проходившей в субботу в Брюсселе, сообщают СМИ Бельгии.

"Желтые жилеты", около сотни которых на этот раз вышли на улицу, отвергли такую коалицию и заявили полиции о действиях крайне-правых.

Согласно данным ряда СМИ, официальную заявку на манифестацию подавали именно представители "Насьон", но она не была принята властями города.

На этот раз развернутые силы порядка, по свидетельству очевидцев, явно превосходили по количеству участников акции. Манифестантов блокировали в районе Люксембургского вокзала и распустили их колонну.

Затем "желтые жилеты", которым полиция разрешила часовой марш, продолжили свое движение в спокойной обстановке под наблюдением стражей порядка.

Как сообщил телеканал RTBF, перед началом акции полиция контролировала и избирательно досматривала прибывавших на вокзалы столицы из Валлонии пассажиров. В превентивном порядке около 50 человек были задержаны в квартале площади Люксембург.