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Наука и образование 15.12.2018 22:02

Путина заинтересовала идея набора в творческие вузы в РФ учащихся из стран бывшего СССР

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о целевых наборах студентов из стран бывшего СССР в российские творческие вузы.

"По целевому набору вы тоже правы. У нас во многих вузах есть такие студенты, обучающиеся за счет российского федерального бюджета, и в военных вузах, и в общегражданских вузах, ну а в творческих - тем более, вы абсолютно правы", - заявил В.Путин на заседании Совета по культуре и искусству в субботу.

По словам президента, в настоящее время есть такие программы, например в Таджикистане. "Это касается подготовки русистов, важно - это касается создания курсов и школ в республиках бывшего Советского Союза, это касается набора наших учителей, которые могли бы там работать", - сказал В.Путин.

"Ну а наборы в творческие вузы, точно совершенно, хоть немножко, но надо это сделать. Это, конечно, прямые расходы федерального бюджета. Я с Минфином поговорю", - пообещал В.Путин.

На заседании Совета ректор ВГИК Владимир Малышев предложил вернуться к целевому набору в творческие вузы студентов из республик бывшего Советского Союза для укрепления культурных связей и повышения авторитета российской культуры в ближнем зарубежье.

"Допустим, это 100-200 человек на все вузы. И, в принципе, может, даже вопрос о том, чтобы сделать это бесплатно, это, наверное, не такая большая сумма, но она окупится многократно, если (выпускники - ИФ) вернутся целыми наборами в свои страны. Это будет гарантия, что там, наряду с национальными спектаклями, будет идти и российская классика и на русском языке", - сказал В.Малышев.

По его словам, те люди, которые окончат российские творческие вузы, "на 30-40 лет, мягко говоря, будут агентами влияния".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, ВУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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