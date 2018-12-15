Путина заинтересовала идея набора в творческие вузы в РФ учащихся из стран бывшего СССР

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о целевых наборах студентов из стран бывшего СССР в российские творческие вузы.

"По целевому набору вы тоже правы. У нас во многих вузах есть такие студенты, обучающиеся за счет российского федерального бюджета, и в военных вузах, и в общегражданских вузах, ну а в творческих - тем более, вы абсолютно правы", - заявил В.Путин на заседании Совета по культуре и искусству в субботу.

По словам президента, в настоящее время есть такие программы, например в Таджикистане. "Это касается подготовки русистов, важно - это касается создания курсов и школ в республиках бывшего Советского Союза, это касается набора наших учителей, которые могли бы там работать", - сказал В.Путин.

"Ну а наборы в творческие вузы, точно совершенно, хоть немножко, но надо это сделать. Это, конечно, прямые расходы федерального бюджета. Я с Минфином поговорю", - пообещал В.Путин.

На заседании Совета ректор ВГИК Владимир Малышев предложил вернуться к целевому набору в творческие вузы студентов из республик бывшего Советского Союза для укрепления культурных связей и повышения авторитета российской культуры в ближнем зарубежье.

"Допустим, это 100-200 человек на все вузы. И, в принципе, может, даже вопрос о том, чтобы сделать это бесплатно, это, наверное, не такая большая сумма, но она окупится многократно, если (выпускники - ИФ) вернутся целыми наборами в свои страны. Это будет гарантия, что там, наряду с национальными спектаклями, будет идти и российская классика и на русском языке", - сказал В.Малышев.

По его словам, те люди, которые окончат российские творческие вузы, "на 30-40 лет, мягко говоря, будут агентами влияния".