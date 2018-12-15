Путина заинтересовала идея набора в творческие вузы в РФ учащихся из стран бывшего СССР

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о целевых наборах студентов из стран бывшего СССР в российские творческие вузы.
"По целевому набору вы тоже правы. У нас во многих вузах есть такие студенты, обучающиеся за счет российского федерального бюджета, и в военных вузах, и в общегражданских вузах, ну а в творческих - тем более, вы абсолютно правы", - заявил В.Путин на заседании Совета по культуре и искусству в субботу.
По словам президента, в настоящее время есть такие программы, например в Таджикистане. "Это касается подготовки русистов, важно - это касается создания курсов и школ в республиках бывшего Советского Союза, это касается набора наших учителей, которые могли бы там работать", - сказал В.Путин.
"Ну а наборы в творческие вузы, точно совершенно, хоть немножко, но надо это сделать. Это, конечно, прямые расходы федерального бюджета. Я с Минфином поговорю", - пообещал В.Путин.
На заседании Совета ректор ВГИК Владимир Малышев предложил вернуться к целевому набору в творческие вузы студентов из республик бывшего Советского Союза для укрепления культурных связей и повышения авторитета российской культуры в ближнем зарубежье.
"Допустим, это 100-200 человек на все вузы. И, в принципе, может, даже вопрос о том, чтобы сделать это бесплатно, это, наверное, не такая большая сумма, но она окупится многократно, если (выпускники - ИФ) вернутся целыми наборами в свои страны. Это будет гарантия, что там, наряду с национальными спектаклями, будет идти и российская классика и на русском языке", - сказал В.Малышев.
По его словам, те люди, которые окончат российские творческие вузы, "на 30-40 лет, мягко говоря, будут агентами влияния".
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
К "желтым жилетам" в Брюсселе попытались примкнуть крайне правые активисты
Трамп анонсировал скорый уход главы МВД США со своего поста
Кандидатом в президенты Украины от оппозиции станет депутат Вилкул
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»