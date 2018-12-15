МОК подтвердил, что затребовал медали у российских спортсменов, обвиненных в нарушениях во время Игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал вернуть медали всех 11 российских спортсменов, в отношении которых Спортивный арбитражный (CAS) суд вынес решения об антидопинговых нарушениях во время Игр в Сочи.
"МОК запросил вернуть медали всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК в субботу.
CAS частично удовлетворил апелляции 11 россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи, отменив их пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр в Пхенчхане. При этом их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы. Эти спортсмены: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Пашинян заявляет о приоритетности карабахского урегулирования для Еревана
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
iPhone возглавляет список самых желанных подарков на Рождество для подростков в США
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
К "желтым жилетам" в Брюсселе попытались примкнуть крайне правые активисты
Трамп анонсировал скорый уход главы МВД США со своего поста
Кандидатом в президенты Украины от оппозиции станет депутат Вилкул
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»