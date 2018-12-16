Жертвой взрыва газа в Вологде стал один человек, шесть пострадали

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"По предварительным данным, 15 декабря 2018 года около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала женщина, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи. Число пострадавших уточняется, жители дома эвакуированы и размещаются в помещениях ближайшей школы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС и полиции, другие специалисты и эксперты.

"Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия", - отмечается в пресс-релизе СКР.

Взрыв на пятом этаже жилого дома 47 а по улице Карла Маркса произошел около полуночи. По данным областного ГУ МЧС, в результате погибла женщина, травмы получили шесть человек. Двое из них госпитализированы.