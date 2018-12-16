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Происшествия 16.12.2018 09:57

Жертвой взрыва газа в Вологде стал один человек, шесть пострадали

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Вологде, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"По предварительным данным, 15 декабря 2018 года около полуночи произошел взрыв бытового газа в квартире на последнем этаже в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса города Вологды. В результате взрыва с последующим возгоранием, произошедшего в квартире на пятом этаже дома, пострадала женщина, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи. Число пострадавших уточняется, жители дома эвакуированы и размещаются в помещениях ближайшей школы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР, сотрудники МЧС и полиции, другие специалисты и эксперты.

"Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия", - отмечается в пресс-релизе СКР.

Взрыв на пятом этаже жилого дома 47 а по улице Карла Маркса произошел около полуночи. По данным областного ГУ МЧС, в результате погибла женщина, травмы получили шесть человек. Двое из них госпитализированы.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛОГДА, ВЗРЫВ, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]