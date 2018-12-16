Крушение истребителя Су-27 и гибель пилота расследуют на Украине

Военная прокуратура начала расследование крушения истребителя Су-27 и гибели военного летчика в Житомирской области Украины, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу вечером.

Вместе с тем государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по ст.416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним), передает пресс-служба ведомства.

Процессуальное руководство досудебным расследованием падения истребителя осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины.

Как сообщалось, в субботу при заходе на посадку в 2 км от аэродрома Озерное Житомирской области Украины разбился истребитель Су-27, погиб военный летчик первого класса майор Александр Фоменко.