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СНГ 16.12.2018 11:52

Крушение истребителя Су-27 и гибель пилота расследуют на Украине

Военная прокуратура начала расследование крушения истребителя Су-27 и гибели военного летчика в Житомирской области Украины, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу вечером.

Вместе с тем государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по ст.416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним), передает пресс-служба ведомства.

Процессуальное руководство досудебным расследованием падения истребителя осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины.

Как сообщалось, в субботу при заходе на посадку в 2 км от аэродрома Озерное Житомирской области Украины разбился истребитель Су-27, погиб военный летчик первого класса майор Александр Фоменко.

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Тэги: УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]