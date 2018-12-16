Крушение истребителя Су-27 и гибель пилота расследуют на Украине

Военная прокуратура начала расследование крушения истребителя Су-27 и гибели военного летчика в Житомирской области Украины, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в субботу вечером.
Вместе с тем государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по ст.416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним), передает пресс-служба ведомства.
Процессуальное руководство досудебным расследованием падения истребителя осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины.
Как сообщалось, в субботу при заходе на посадку в 2 км от аэродрома Озерное Житомирской области Украины разбился истребитель Су-27, погиб военный летчик первого класса майор Александр Фоменко.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Спикер Милли меджлиса примет участие в церемонии инаугурации президента Грузии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Рекордные $5 млрд может достичь российско-тайваньский товарооборот в 2018 году
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефтепродуктов - доклад
Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель
Вертолет Ми-8 упал под Томском, есть пострадавшие - источник
Жертвой взрыва газа в Вологде стал один человек, шесть пострадали
МОК подтвердил, что затребовал медали у российских спортсменов, обвиненных в нарушениях во время Игр в Сочи
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell запустила очередной конкурс для пользователей соцсетей
Участники "UNEC Business Conversation Club" видят AccessBank в качестве свого будущего места работы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»