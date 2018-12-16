Вертолет Ми-8 упал под Томском, есть пострадавшие - источник

Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском, предварительно есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился", - сказал источник.

На борту находилось 22 человека, погибших нет. "Однако несколько человек предварительно получили травмы", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников.

Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.