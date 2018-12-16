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Происшествия 16.12.2018 12:21

Вертолет Ми-8 упал под Томском, есть пострадавшие - источник

Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском, предварительно есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился", - сказал источник.

На борту находилось 22 человека, погибших нет. "Однако несколько человек предварительно получили травмы", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников.

Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОМСК, ВЕРТОЛЕТ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]