Вертолет Ми-8 упал под Томском, есть пострадавшие - источник

Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском, предварительно есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.
"Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился", - сказал источник.
На борту находилось 22 человека, погибших нет. "Однако несколько человек предварительно получили травмы", - сказал источник.
По данным собеседника агентства, вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников.
Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»