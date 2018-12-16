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Дальнее зарубежье 16.12.2018 12:49

МИД Пакистана вызвал посла Ирана после нападения боевиков на пакистанский патруль

Посол Ирана в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана после того, как в минувшую пятницу группа боевиков атаковала пакистанских ополченцев, патрулировавших пакистано-иранскую границу, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В МИД Пакистана потребовали от Тегерана предпринять действия против группировки, совершившей нападение.

Однако, отмечает АП, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, и неясно, о какой группировке идет речь.

В минувшую пятницу около 30 боевиков устроили засаду на пакистанский патруль. В результате боя погибли шесть пакистанских пограничников, а еще 14 получили ранения. Также были убиты четыре боевика.

АП напоминает, что в приграничных районах Пакистана и Ирана активно действуют различные группы боевиков, а также наркоторговцы.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]