МИД Пакистана вызвал посла Ирана после нападения боевиков на пакистанский патруль

Посол Ирана в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана после того, как в минувшую пятницу группа боевиков атаковала пакистанских ополченцев, патрулировавших пакистано-иранскую границу, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В МИД Пакистана потребовали от Тегерана предпринять действия против группировки, совершившей нападение.
Однако, отмечает АП, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, и неясно, о какой группировке идет речь.
В минувшую пятницу около 30 боевиков устроили засаду на пакистанский патруль. В результате боя погибли шесть пакистанских пограничников, а еще 14 получили ранения. Также были убиты четыре боевика.
АП напоминает, что в приграничных районах Пакистана и Ирана активно действуют различные группы боевиков, а также наркоторговцы.
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