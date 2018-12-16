Рекордные $5 млрд может достичь российско-тайваньский товарооборот в 2018 году

Товарооборот между Россией и Тайванем по итогам 2018 года может достичь рекордного показателя в $5 млрд, упрощение визового режима между РФ и островом будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн.

"Ожидается, что до конца 2018 года наш товарооборот превысит отметку в $5 млрд. Это будет рекордным значением в истории тайваньско-российских отношений (до сих пор самым высоким значением был товарооборот $ 4,9 млрд в 2014 году)", - сказал он "Интерфаксу".

По данным тайваньской статистики, в январе-октябре текущего года двусторонний товарооборот составил $4,58 млрд, превысив соответствующий показатель 2017 года.

Говоря о наиболее перспективных областях торгово-экономического сотрудничества между Россией и Тайванем, собеседник агентства отметил, что Россия богата природными ресурсами, и в настоящее время на базе существующих отраслей развиваются предприятия малого и среднего бизнеса, а также обрабатывающая промышленность.

"Малый и средний бизнес и обрабатывающая промышленность это сильные стороны экономики Тайваня. Мы можем с радостью поделиться своим опытом в этих сферах и предоставить необходимую поддержку. Данное направление может занять центральное место в торгово-экономическом сотрудничестве Тайваня с Россией", - сказал он в связи с этим.

Кроме того, продолжил Кн Чжун Юн, Тайвань и Россия могут сотрудничать в сферах машиностроения, электроники, информационных технологий, сельского хозяйства и рыболовства, пищевой промышленности.

"Главным препятствие в настоящее время представляется недостаточная осведомленность сторон о возможностях друг друга", - заметил он.

"Если Россия упростит режим въезда в страну для граждан Тайваня, то ее сможет посетить большее число тайваньских предпринимателей. Мы тоже всегда рады видеть российские делегации на Тайване и узнавать от них о российской продукции и инвестиционном климат", - добавил глава представительства.