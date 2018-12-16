Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9314 RUR   0.0256 GBR   2.1474 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.58 1.43 Brent 61.45 1.30

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 18 Дек 19 Дек

Бизнес и законодательство 16.12.2018 13:15

Рекордные $5 млрд может достичь российско-тайваньский товарооборот в 2018 году

Товарооборот между Россией и Тайванем по итогам 2018 года может достичь рекордного показателя в $5 млрд, упрощение визового режима между РФ и островом будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества, заявил глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн.

"Ожидается, что до конца 2018 года наш товарооборот превысит отметку в $5 млрд. Это будет рекордным значением в истории тайваньско-российских отношений (до сих пор самым высоким значением был товарооборот $ 4,9 млрд в 2014 году)", - сказал он "Интерфаксу".

По данным тайваньской статистики, в январе-октябре текущего года двусторонний товарооборот составил $4,58 млрд, превысив соответствующий показатель 2017 года.

Говоря о наиболее перспективных областях торгово-экономического сотрудничества между Россией и Тайванем, собеседник агентства отметил, что Россия богата природными ресурсами, и в настоящее время на базе существующих отраслей развиваются предприятия малого и среднего бизнеса, а также обрабатывающая промышленность.

"Малый и средний бизнес и обрабатывающая промышленность это сильные стороны экономики Тайваня. Мы можем с радостью поделиться своим опытом в этих сферах и предоставить необходимую поддержку. Данное направление может занять центральное место в торгово-экономическом сотрудничестве Тайваня с Россией", - сказал он в связи с этим.

Кроме того, продолжил Кн Чжун Юн, Тайвань и Россия могут сотрудничать в сферах машиностроения, электроники, информационных технологий, сельского хозяйства и рыболовства, пищевой промышленности.

"Главным препятствие в настоящее время представляется недостаточная осведомленность сторон о возможностях друг друга", - заметил он.

"Если Россия упростит режим въезда в страну для граждан Тайваня, то ее сможет посетить большее число тайваньских предпринимателей. Мы тоже всегда рады видеть российские делегации на Тайване и узнавать от них о российской продукции и инвестиционном климат", - добавил глава представительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Посещение главой тайваньской администрации США не означает изменение политики Вашингтона в отношении КНР - госдеп После землетрясения на Тайване пропавшими без вести считаются более 60 человек В результате землетрясения на Тайване травмированы 33 иностранца В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека Жертвами супертайфуна "Дуцзюань" на Тайване стали два человека, более 300 пострадали Самолет ATR 72 потерпел крушение в окрестностях Тайбэя, не менее восьми человек погибли

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]